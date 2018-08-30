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Начал буянить и говорить о СССР: появились подробности взятия в заложники отцом собственных детей в Киеве (видео)

20:35, 30 августа 2018
Происшествия
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Мужчине, который взял в заложники своих детей в Киеве, грозит 15 лет тюрьмы / фото полиция Киева

Для освобождения детей правоохранители провели спецоперацию. На видео с нагрудных камер спецназовцев видно, как они длительное время уговаривают 51-летнего мужчину по ту сторону дверей, отпустить собственных детей, которые у него в заложниках. Когда убеждаются, что дети от отца - на расстоянии, берут дом штурмом, говорится в сюжете ТСН.

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После пережитого мама детей Екатерина рассказывает, что все началось еще на рассвете, когда она с детьми спали. Бывший муж Александр, с которым они жили вместе, начал вести себя неадекватно.

"Взял, вылил мне на голову горшок детский с тем, что там было. Я проигнорировала. Он забегает в мою комнату, высыпает на меня опилки, которыми кошачий туалет застилается", - говорит женщина.

Только она встала с кровати - мужчина на нее набросился.

"Я встала, увидела, как он на меня уже с лопатой бежит, я выскочила в дверь", - рассказала пострадавшая.

Александр закрылся и взял в заложники 4-х детей. Начал угрожать оружием. Екатерина вызвала полицейских.

После уговоров полицейских мужчина согласился выпустить старшую, 13-летнюю дочь. Уже на улице девочка, которой удалось выбраться, признается: в квартире было страшно, потому что отец вел себя странно и непредсказуемо.

"Он начал буянить, что-то говорить про Советский союз, включать на полную громкость музыку, оделся в военную форму, которая осталась с АТО", - рассказывает девочка.

У мужчины было оружие, говорят в полиции.

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"Он был одет в бронежилет, металлическую каску. У него было изъято холодное оружие, а также две единицы огнестрельного оружия", - говорит начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

Четырех освобожденных после штурма детей осмотрели медики, младших госпитализировали.

"Дети чувствуют себя нормально. Состояние их взволнованое и все. Здоровью ничего не угрожает", - говорит фельдшер Валентина Яровая.

Сообщается, что задержанный нигде не работал, занимался фехтованием. Несколько лет назад 2 месяца был в АТО, но в боевых действиях участия не принимал. Служил в ремонтной бригаде. Близкие признаются, что приступы агрессии и неадекватного поведения в последнее время у него замечали все чаще. Это подтверждают и соседи: "И пиль, и над детьми издевался. Я не знаю, как она терпела. Даже в том доме люди слышат, что он орет на детей".

Ранее за свои деяния мужчина отделывался лишь штрафами. Сегодня следователи возбудили уголовное производство. За решеткой он может провести до 15 лет.

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Теги: #Киев#дети#заложники