В Киеве вооруженный мужчина взял в заложники 4-х детей: полиция пошла на штурм (фото, видео)

Мужчину, который взял в заложники собственных детей, задержали, а дети находятся в безопасности, их жизни ничего не угрожает.

В Киеве мужчина с детьми забаррикадировался в квартире и угрожал применить оружие.

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Как говорится в сообщении Отдела коммуникации полиции Киева, в полицию позвонила женщина и сказала, что муж ее сестры устроил дома ссору и бьет жену. На вызов на улицу Жмеринскую в Святошинском районе прибыл наряд патрульных.

«Женщина из квартиры убежала, а ее обидчик забаррикадировался в квартире с четырьмя детьми в возрасте от 3-х до 13-ти лет и угрожает оружием», – рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

Сначала, после переговоров со злоумышленником, он выпустил из дома 13-летнюю дочь.

Позже Крищенко сообщил, что мужчину, который взял в заложники собственных детей, задержали, а дети находятся в безопасности, их жизни ничего не угрожает.

«С мужчиной проводили переговоры, а когда поняли, что он не выпустит детей, решили действовать. Удостоверившись, что во время штурма дети не пострадают, спецподразделение получило команду начинать силовую часть операции. Детей освободили, а злоумышленника задержали», – сообщил Крищенко.

В помещении работает следственно-оперативная группа, будет проводиться осмотр.

Событие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений Святошинского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.