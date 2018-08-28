На Днепропетровщине 4-летнюю девочку избили до полусмерти: родные подозревают мать или ее сожителя (видео)

Сейчас полиция проводит расследование, но ни мать, ни ее сожитель до сих пор не задержаны.

Медики в Желтых Водах на Днепропетровщине борются за жизнь ребенка, которую, вероятно, побила мать.

Читайте такжеПод Днепром грузовик влетел в автобус, пострадали 16 человек (фото, видео)

Как говорится в сюжете ТСН, четырехлетнюю Киру привезли в больницу в состоянии комы. Ее мать объяснила: на ребенка якобы упала полочка. Но родные уверены: злость на девочке сорвала или мать, или ее сожитель. Они обратились к медикам лишь на четвертые сутки после травмы, когда Кира уже не выражала никакой реакции.

Врачи говорят, у ребенка крайне тяжелое состояние, у девочки кома третьей степени, а на теле следы избиения – множественные гематомы. Перевозка в областную больницу до Днепра она не выдержит. Прогноз медиков неутешителен.

В то же время, местные жители собирают для девочки помощь и требуют наказать виновных. Сейчас полиция проводит расследование, но ни мать, ни ее сожитель до сих пор не задержаны.