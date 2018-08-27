В Днепре задержали турка, который организовал секс-туры с участием несовершеннолетних девушек

Для занятия проституцией в специально арендованном доме в Днепре злоумышленник привлекал также несовершеннолетних девушек.

В Днепре 25 августа полиция задержала 40-летнего гражданина Турции, который организовывал для своих соотечественников секс-туры в Украину.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области, для занятия проституцией в специально арендованном доме в Днепре он привлекал, в частности, несовершеннолетних девушек.

Клиенты прибывали в Днепр в выходные дни.

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«Сотрудники управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, провели обыск в арендованном доме. Здесь находилось 3 клиента - граждане Турции - и 4 проститутки, три из которых являются несовершеннолетними. С места происшествия изъяты деньги, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства», - говорится в сообщении.

Также установлено, что летом подозреваемый также вывез одну из девушек в Турцию для сексуальной эксплуатации.

Гражданину Турции вручено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение в отношении человека), на данный момент он взят под стражу.

Также решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2,3 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией). Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.

Видео: Полиция Днепропетровщины

Напомним, в Волынской области правоохранители задержали мужчину, который пытался вывезти двух женщин в Польшу для дальнейшей сексуальной эксплуатации.