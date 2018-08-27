Трагедия на Ривненщине: в пожаре сгорели двое детей

Предварительная причина пожара – детские шалости с огнем.

В Ривненской области в результате пожара, возникшего вечером 26 августа в селе Оженин Острожского района, погибли двое детей - двоюродные брат и сестра.

Читайте такжеВ ДТП на Львовщине пострадали 8 человек, среди них - трое детей (фото, видео)

Как сообщил руководитель пресс-службы Главного управления ГСЧС Украины в Ривненской области Дмитрий Мельник, пожар возник в одноэтажной, кирпичной хозяйственной постройке. На момент прибытия спасательных подразделений деревянные крыша и перекрытия здания от сильного пламени обвалились.

Во время тушения и разборки конструкций бойцы ГСЧС обнаружили тела двух малолетних детей - мальчика 2011 рождения и девочки 2012 рождения.

Огонь уничтожил крышу хозяйственной постройки, 30 кв. м перекрытия, вещи домашнего обихода, две тонны сена. Предварительная причина пожара - детская шалость с огнем. Проводится расследование.