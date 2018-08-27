Трагедия на Ривненщине: в пожаре сгорели двое детей
В Ривненской области в результате пожара, возникшего вечером 26 августа в селе Оженин Острожского района, погибли двое детей - двоюродные брат и сестра.
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Как сообщил руководитель пресс-службы Главного управления ГСЧС Украины в Ривненской области Дмитрий Мельник, пожар возник в одноэтажной, кирпичной хозяйственной постройке. На момент прибытия спасательных подразделений деревянные крыша и перекрытия здания от сильного пламени обвалились.
Во время тушения и разборки конструкций бойцы ГСЧС обнаружили тела двух малолетних детей - мальчика 2011 рождения и девочки 2012 рождения.
Огонь уничтожил крышу хозяйственной постройки, 30 кв. м перекрытия, вещи домашнего обихода, две тонны сена. Предварительная причина пожара - детская шалость с огнем. Проводится расследование.