Пожар на мусорной свалке вблизи Балаклеи ликвидировали с помощью вертолета
21:45, 26 августа 2018Происшествия
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Площадь пожара составила 1,5 гектара. Пострадавших нет.
Пожарный вертолет ГСЧС Ми-8 совершил 20 сбросов воды / фото dsns.gov.ua
Спасатели ликвидировали пожар на мусорной свалке вблизи города Балаклея на Харьковщине.
Как сообщает Главное управление ГСЧС в Харьковской области, пожар потушили в 20.20.
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Пожарный вертолет ГСЧС Ми-8 совершил 20 сбросов воды.
Пострадавших нет.
Как сообщал УНИАН, информацию о возгорании несанкционированной свалки вблизи Балаклеи Служба спасения "101" получила в 12.05.
Огонь распространился свалкой на площади около 1,5 га, захватил часть лесополосы и угрожал распространиться на рядом расположена городская свалка.
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