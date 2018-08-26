Пожар на мусорной свалке вблизи Балаклеи ликвидировали с помощью вертолета

Площадь пожара составила 1,5 гектара. Пострадавших нет.

Спасатели ликвидировали пожар на мусорной свалке вблизи города Балаклея на Харьковщине.

Как сообщает Главное управление ГСЧС в Харьковской области, пожар потушили в 20.20.

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Пожарный вертолет ГСЧС Ми-8 совершил 20 сбросов воды.

Пострадавших нет.

Как сообщал УНИАН, информацию о возгорании несанкционированной свалки вблизи Балаклеи Служба спасения "101" получила в 12.05.

Огонь распространился свалкой на площади около 1,5 га, захватил часть лесополосы и угрожал распространиться на рядом расположена городская свалка.