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Пожар на мусорной свалке вблизи Балаклеи ликвидировали с помощью вертолета

21:45, 26 августа 2018
Происшествия
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Пожарный вертолет ГСЧС Ми-8 совершил 20 сбросов воды / фото dsns.gov.ua

Как сообщает Главное управление ГСЧС в Харьковской области, пожар потушили в 20.20.

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Пожарный вертолет ГСЧС Ми-8 совершил 20 сбросов воды.

Пострадавших нет.

Как сообщал УНИАН, информацию о возгорании несанкционированной свалки вблизи Балаклеи Служба спасения "101" получила в 12.05.

Огонь распространился свалкой на площади около 1,5 га, захватил часть лесополосы и угрожал распространиться на рядом расположена городская свалка.

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Теги: #пожар#Балаклея