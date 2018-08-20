В Киеве столкнулись две легковушки: есть погибший, много пострадавших, среди которых - ребенок

Среди пострадавших - 11-летний мальчик, который находится в больнице в тяжелом состоянии.

В Киеве столкнулись "Мерседес вито" и "ВАЗ2171". В результате столкновения один человек погиб, еще 8 госпитализированы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

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"В результате ДТП получили телесные повреждения и были госпитализированы оба водителя, трое пассажиров "Mерседеса" и четверо пассажиров "ВАЗа". Среди пострадавших - 11-летний мальчик, который находится в больнице в тяжелом состоянии. Кроме того, одна из пассажирок "ВАЗа" скончалась в медицинском учреждении", – говорится в сообщении.

По факту случившегося открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Следователи установят механизм ДТП после проведения экспертиз и других следственных действий.

Как сообщал УНИАН, появилось видео первых минут после ужасной аварии с полицейским авто в Сумах.