В Киеве столкнулись две легковушки: есть погибший, много пострадавших, среди которых - ребенок

16:24, 20 августа 2018
Происшествия
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В ДТПпогиб один человек / PMG.ua

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

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"В результате ДТП получили телесные повреждения и были госпитализированы оба водителя, трое пассажиров "Mерседеса" и четверо пассажиров "ВАЗа". Среди пострадавших - 11-летний мальчик, который находится в больнице в тяжелом состоянии. Кроме того, одна из пассажирок "ВАЗа" скончалась в медицинском учреждении", – говорится в сообщении.

По факту случившегося открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Следователи установят механизм ДТП после проведения экспертиз и других следственных действий.

Как сообщал УНИАН, появилось видео первых минут после ужасной аварии с полицейским авто в Сумах.

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Теги: #Киев#ДТП