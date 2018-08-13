В Харькове пенсионер с разбитой бутылкой ранил в шею незнакомца

Между незнакомыми мужчинами возникла ссора возле кафе на улице Академика Волкова.

В Харькове правоохранители задержали пожилого мужчину, который совершил нападение на 37-летнего местного жителя, нанеся ему ранение в шею. Потерпевший сейчас находится в больнице, его состояние стабильное.

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Как сообщается на сайте ГУ нацполиции в Харьковской области, правоохранители получили информацию об инциденте 12 августа.

Принятыми мерами сотрудники Слободского отдела полиции оперативно задержали за совершение уголовного правонарушения 71-летнего местного жителя.

Полицейские установили, что в тот день между двумя незнакомыми мужчинами возникла ссора возле кафе на улице Академика Волкова. Во время конфликта 71-летний злоумышленник горловиной от разбитой стеклянной бутылки нанес потерпевшему удар в область шеи.

Сведения о нападении внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 УК Украины (покушение на убийство). Сейчас злоумышленник находится в изоляторе временного содержания.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области пенсионер попал под поезд.