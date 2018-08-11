В Харьковской области пенсионер попал под поезд
12:51, 11 августа 2018Происшествия
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По предварительной информации, мужчина переходил через пути в неустановленном месте.
Мужчина попал под пассажирский поезд / фото УНИАН
Мужчина, который переходил пути на железнодорожной станции Кегичевка, попал под пассажирский поезд сообщением Константиновка — Киев.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.
Событие произошло в пятницу, 10 августа. В результате полученных травм мужчина скончался на месте.
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Полицейские, прибывшие на место происшествия, установили личность погибшего. Им оказался 77-летний местный житель. По предварительной информации, мужчина переходил через пути в неустановленном месте.
Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений местного отделения полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
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