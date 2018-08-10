В Одессе столкнулись пять автомобилей, есть пострадавшие

В результате массового ДТП госпитализирована пассажир одной из иномарок, менее значительные травмы получили еще несколько человек.

В курортной зоне Одессы поздно вечером 9 августа произошло массовое ДТП с пострадавшими, разбиты пять автомобилей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Одессы, авария произошла на проспекте Шевченко.

«По предварительной информации, вчера около 22.00 автомобиль BМW Х5, двигавшийся в направлении площади Десятого апреля, избегая столкновения с направлявшимся по встречной полосе Chevrolet Aveo, водитель которого пытался пересечь двойную сплошную линию дорожной разметки, совершил экстренное торможение. В результате произошел разрыв колеса», - рассказали в пресс-службе.

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Утратив контроль над управлением, водитель BМW Х5 совершил столкновение с Renault и припаркованными Nissan Almera, Ford Fusion, Toyota Corolla и Mercedes.

В результате массового ДТП госпитализирована пассажир Ford Fusion, менее значительные травмы получили еще несколько человек.

В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия, на месте работает следователь.

Ранее под Днепром автобус столкнулся с легковым авто и перевернулся.