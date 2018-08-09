Под Днепром автобус столкнулся с легковым авто и перевернулся – пострадали 15 человек (фото, видео)

Сотрудники ГСЧС с помощью спецоборудования изъяли водителя из поврежденного легкового автомобиля и передали его медикам.

В Синельниковском районе Днепропетровской области автобус «Mercedes» столкнулся с легковым автомобилем «Opel». В результате инцидента пострадали 15 человек.

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Как сообщается на сайте ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области, ДТП произошло вечером 8 августа на автодороге Т-0401 Днепр-Мелитополь, вблизи поселка Первомайское.

На место прибыли спасатели. Установлено, что в результате столкновения автобус вылетел в кювет и перевернулся на правый бок. Легковой автомобиль перевернулся на крышу.

Сотрудники ГСЧС с помощью спецоборудования изъяли водителя из поврежденного легкового автомобиля и передали его медикам. Всего в происшествии пострадали 15 человек, из них 6 человек госпитализированы в Синельниковскую ЦРБ. 9 человек, которые получили легкие телесные повреждения, направлены на амбулаторное лечение.

Сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.

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