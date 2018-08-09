Ради забавы: в Черкасской области подросток отправил в нокаут пожилого мужчину (видео)

В Черкасской области молодежь нашла себе жестокую "забаву".

В городе Шпола Черкасской области подросток после короткого диалога, который снимали на камеру, ударил пожилого мужчину.

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Видео опубликовало Facebook-сообщество "Киев Оперативный". "Шпола (Черкасская область), местная молодежь нашла себе забаву. Называется "нокаут". Сил и смелости хватило только на то, чтобы "вырубить" пожилого мужчину. Просто так. Что будет дальше...?", - говорится сообщении.

Отметим, что кто-то из компании, кто снимал все, все же помог пострадавшему подняться.

Как сообщалось, на Петропавловской Борщаговке под Киевом двое молодчиков избили пожилую женщину за замечание с требованием не мусорить. В одном из нападавших свидетели узнали тренера подростков по тхэквондо.