В Киеве из-за пешехода произошло масштабное ДТП с четырьмя авто, есть погибший

Водитель Skoda не заметил пешехода, который пересекал дорогу в неположенном месте. Чтобы избежать наезда, он начал маневрировать вправо и "смял" три припаркованных автомобиля

В Киеве из-за пешехода произошло масштабное ДТП с четырьмя авто.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua. ДТП произошло в районе станции метро "Сырец".

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"Водитель Skoda не заметил пешехода, который пересекал дорогу в неположенном месте. Чтобы избежать наезда, начал маневрировать вправо, в результате чего, "смял" три припаркованных автомобиля. Первым под удар попал автомобиль Hyundai i300. Врдитель в это время усаживал ребенка в кресло. По словам очевидцев, его доставали из-под машины. Затем Dacia Logan и Actyon, сама Skoda перевернулась на крышу", - сказано в сообщении.

Отмечается, что водитель Hyundai умер в карете скорой помощи.

Ранее во Львове 18-летний водитель сбил трех пешеходов, один человек погиб, женщина и ребенок травмированы.