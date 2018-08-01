В Днепре на ходу загорелся автомобиль с детьми (фото, видео)

Пожарные установили, что загорелся моторный отсек.

Сегодня днем, в 14:09, в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля Nissan Qashqai.

Как сообщили в Госслужбе по вопросам чрезвычайных ситуаций, прибыв на место вызова, пожарные установили, что огнем охвачен моторный отсек.

Пожарные оперативно потушили огонь, в результате пожара никто не пострадал.

Как сообщает "Информатор", по словам водителя Nissan, он с семьей ехал на море: «Заметил, что из-под капота идет дым. Сразу остановился, и в этот момент машина начала гореть», — рассказал Юрий. Его жена с двумя детьми успели выскочить из машины.

Как сообщал УНИАН, 31 июля в центре Киева произошло тройное ДТП, в результате которого один из легковых автомобилей загорелся.