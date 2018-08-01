В Днепре на ходу загорелся автомобиль с детьми (фото, видео)
19:22, 01 августа 2018Происшествия
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Пожарные установили, что загорелся моторный отсек.
В Днепре на ходу загорелся автомобиль / фото ГСЧС
Сегодня днем, в 14:09, в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля Nissan Qashqai.
Как сообщили в Госслужбе по вопросам чрезвычайных ситуаций, прибыв на место вызова, пожарные установили, что огнем охвачен моторный отсек.
Пожарные установили, что загорелся моторный отсек / фото ГСЧС
Пожарные оперативно потушили огонь, в результате пожара никто не пострадал.
Как сообщает "Информатор", по словам водителя Nissan, он с семьей ехал на море: «Заметил, что из-под капота идет дым. Сразу остановился, и в этот момент машина начала гореть», — рассказал Юрий. Его жена с двумя детьми успели выскочить из машины.
Как сообщал УНИАН, 31 июля в центре Киева произошло тройное ДТП, в результате которого один из легковых автомобилей загорелся.
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