Появились фото военных, которые жестоко убили своего сослуживца на Харьковщине
В сети опубликовали фото двух военных, которые жестоко убили бойца батальона "Донбасс-Украина", после чего выбросили его тело в канализационный коллектор.
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Фото обнародовал на своей странице в Facebook боец батальона "Донбасс-Украина" Вячеслав Власенко с позывным "Филин".
Он отметил, что убийцы товарища по службе попали в батальон чуть больше месяца назад.
"Почти четыре года батальон "Донбасс-Украина", продолжая дело знаменитого добровольческого батальона "Донбасс", своим настойчивым боевым трудом зарабатывал собственное имя и авторитет... К сожалению, у нас произошла трагедия по вине двух подонков (на фото), которые случайно, чуть больше месяца назад, оказались в нашем подразделении. Но это не является закономерностью, скорее трагической случайностью. Мы сделали необходимые выводы и не допустим подобного в дальнейшем", - написал "Филин".
Как сообщал УНИАН, 30 июля в Лозовой Харьковской области нашли труп 23-летнего военнослужащего батальона «Донбасс Украина». Тело погибшего нашли в канализационном коллекторе на территории воинской части.
Позже стало известно, что его убили двое сослуживцев, с которыми у погибшего был конфликт.