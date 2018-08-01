Найденного мертвым в коллекторе на Харьковщине военного убили сослуживцы - полиция

Двух злоумышленников в возрасте 25 и 28 лет задержали.

Военнослужащий, тело которого 30 июля нашли в канализационном коллекторе на Харьковщине, был убит сослуживцами.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

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Как рассказал начальник ГУНП в Харьковской области Олег Бех, следователями установлено, что 25 июля около 23:00 между тремя военнослужащими произошел конфликт на территории воинской части. Во время выяснения отношений мужчины начали наносить 23-летнему парню удары руками и ногами в область головы и туловища. Когда сослуживец упал, злоумышленники задушили его и бросили тело в канализационный коллектор.

Двух злоумышленников в возрасте 25 и 28 лет задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Они признались в содеянном. Сейчас им объявлено о подозрении.

Как сообщал УНИАН, 30 июля в Лозовой Харьковской области на территории военной части нашли труп 23-летнего военнослужащего батальона «Донбасс Украина». Тело погибшего нашли в канализационном коллекторе на территории воинской части.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.