В Беларуси перевернулся автобус Киев-Таллин с 53 пассажирами (фото)

Были госпитализированы 12 человек, из них восьмерых отпустили после осмотра.

В Беларуси перевернулся автобус, следовавший по маршруту Киев-Таллин, с 53 пассажирами из Украины, Молдовы и России на борту.

Об этом сообщается на сайте Управления внутренних дел Витебского облисполкома в Беларуси.

В частности, сказано, что туристический автобус международного сообщения перевернулся в Оршанском районе около 04.30 2 августа.

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"По предварительной информации, водитель уснул за рулем и на 186-м км автодороги М8 возле деревни Светочевка наехал на световую опору, после чего автобус опрокинулся на бок в кювет по ходу движения. Для оценки физического состояния в больницу были доставлены 12 человек. Восемь из них уже осмотрены врачами и отпущены", - сказано в сообщении.

По словам медиков, серьезных травм в аварии никто из пострадавших не получил и в госпитализации не нуждается.

"Сотрудники милиции и работники МЧС организовали доставку остальных пассажиров в гостиницу, им оказывается другая необходимая помощь. В ближайшие часы в Оршу из Лиды приедет резервный автобус, на котором туристы продолжат поездку в сопровождении ГАИ. При изучении тахографа было установлено, что пересменка водителей должна была состояться в 5.00 часов", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 13 мая в Каменецком районе Беларуси автобус с украинской детской футбольной командой попал в ДТП. Авария произошла на автодороге Р-98 "Каменец-Шерешево-Свислочь", вблизи с.Мартынюки. Один ребенок погиб, еще шестеро ребят с тяжелыми травмами были доставлены в больницу.