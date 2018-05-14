Погибший в ДТП в Беларуси школьник жил и учился в Сумах (видео)
20:23, 14 мая 2018Общество
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Группа детей, которая попала в аварию в Беларуси, сформирована из различных школ области. Погибший мальчик был из Сум.
Выяснилось, что у водителя не было разрешения на перевозку детей \ фото УНИАН
О смерти 12-летнего мальчика учителям сообщила мать мальчика. В школе готовятся выставить в холле фото погибшего с черной лентой.
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Рассказывают, мальчик хорошо учился, был активным, но мама его никогда не отпускала даже на экскурсии с классом, говорится в сюжете ТСН. Но на поездку подростка в Польшу согласилась.
Сами учителя говорят, что про этот лагерь ничего не знали, а сам мальчик туда никогда не ездил.
Мать мальчика ездила в Беларусь на опознание. Сейчас решается вопрос о возвращении тела ребенка на Родину.
Также выяснилось, что у водителя не было разрешения на перевозку детей.
Погибший в ДТП в Беларуси школьник жил и учился в городе Сумы
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