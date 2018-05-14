Прокуратура открыла дело из-за трагического ДТП с юными украинскими футболистами в Беларуси

В результате ДТП на территории Беларуси погиб 13-летний мальчик, еще пятеро детей травмированы.

В Сумской области прокуратура открыла уголовное производство по факту ненадлежащей организации поездки за границу 26 детей, попавших в трагическое ДТП на территории Беларуси.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, сведения в Единый реестр досудебных расследований внесены по ч. 2 ст. 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей, повлекшее смерть несовершеннолетнего и тяжелые последствия) УК Украины.

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«Установлено, что группа детей из Сумщины возвращалась из Польши через Беларусь. Около 7:00 13 мая на 54 км автодороги Р-98 Каменец-Шерешево-Свислочь, вблизи С.Мартынюки, случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб мальчик, 2005 года рождения, из города Сумы. Еще шестеро детей получили травмы различной степени тяжести», - говорится в сообщении.

Досудебное следствие осуществляет Следственное управление Главного управления Национальной полиции Украины в Сумской области. Начались первоочередные следственные и процессуальные действия. По результатам собранных доказательств будет дана правовая оценка организаторам поездки и сопровождающим лицам.

«В случае доказательства вины лицам грозит ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового», - добавила в ведомстве .

Как сообщал УНИАН, утром 13 мая во Каменецком районе Беларуси автобус с украинской детской футбольной командой попал в ДТП.

По предварительной информации, водитель (1976 г. р., гражданин Украины) автомобиля Renault Master совершил попутное столкновение с погрузчиком «Амкодор» под управлением местного жителя. В результате столкновения погиб ребенок-пассажир из города Сумы (2005 г. р., гражданин Украины), который находился на переднем пассажирском сидении. Еще шестеро ребят с тяжелыми травмами были доставлены в Каменецкую районную больницу. У всех пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы различной степени тяжести, а также переломы и вывихи. Один ребенок находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Президент Украины Петр Порошенко поручил дипломатам и медикам оказать всю необходимую помощь юным украинским футболистам, которые пострадали в результате ДТП в Беларуси, а также выразил соболезнования пострадавшим и их семьям.

По факту трагической ДТП в Беларуси возбудили уголовное дело и задержали водителя украинского автомобиля.

Сегодня в Беларуси из Сум выехал специальный транспорт для доставки тела погибшего ребенка в Украину.

Три автобуса, везущие из Беларуси уцелевших в ДТП школьников из Сумской области, уже находятся на территории Украины: домой возвращаются 19 из 26 детей.