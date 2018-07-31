В Херсоне активистку облили кислотой: полиция показала нападавшего на видео

Полиция опубликовала запись с камеры наблюдения, на которой видно злоумышленника, убегающего с места преступления.

В сети появилось видео, на котором запечатлен мужчина, обливший кислотой управляющую делами мэрии города, известную общественную активистку Екатерину Гандзюк.

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Пресс-служба ГУ Нацполиции опубликовала запись с камеры наблюдения, на которой видно злоумышленника, убегающего с места преступления.

"Полиция обращается ко всем гражданам, которые утром в Херсоне примерно в 08:30 могли видеть мужчину (на фото) в микрорайоне Таврический на ул. 49-й Гвардейской Дивизии. Указанный мужчина облил лицо женщины неизвестным веществом", – сказано в сообщении.

Злоумышленник был одет в темную футболку, темную кепку, коричневые шорты и темная обувь.

"Если кому-то известно местонахождение человека по фото или его лицо, просьба сообщить в полицию по номеру "102", – добавили правоохранители.

Как сообщалось, неизвестный мужчина поджидал Екатерину Гандзюк у подъезда и плеснул на нее кислотой.