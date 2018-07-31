В Херсоне известную активистку облили кислотой

Женщина вышла из подъезда на улицу, где ее и поджидал злоумышленник. Он вылил кислоту ей на лицо и сбежал.

В Херсоне напали на управляющую делами исполнительного комитета мэрии города, известную активистку Екатерину Гандзюк.

Как сообщил в Facebook журналист Сергей Никитенко, неизвестный мужчина поджидал у подъезда и плеснул на нее кислотой.

"У нее серьезные ожоги. Сейчас она в больнице, никаких подробностей пока нет. Прошу, не распространяйте непроверенную информацию", – написал он.

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В полиции сообщили, что уже разыскивают мужчину. "Установлено, что примерно в 08:30 женщина вышла из подъезда. Из кустов ей навстречу вышел неизвестный мужчина лет 20-25, который держал в руках емкость с жидкостью. Неизвестный вылил жидкость, предварительно кислоту в лицо женщины, после чего скрылся. Пострадавшая с ожогами доставили в больницу", - сказано в сообщении.

Предварительная правовая квалификация - ст.296 Уголовного кодекса Украины «Хулиганство». Полиция выясняет все обстоятельства происшествия и принимает меры для установления личности и задержанию злоумышленника.

Ранее в Днепре женщину облили кислотой.