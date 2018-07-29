Шторм на Азовском море: спасатели вытащили 36 автомобилей и спасли 86 человек

В регионе наблюдались порывы восточного ветра до 12 м/с и ливень.

На побережье Азовского моря, а именно в г.Приморск и на Обиточной косе (Запорожская обл.) спасатели вытащили из размытых дорог 36 автомобилей и эвакуировали 86 человек.

Об этом сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"Так, в 11:20 в районе базы отдыха "Автотурист" люди пытались уехать, но из-за промоин и поднятия уровня воды автомобили застряли в песке", – говорится в сообщении.

Как отмечается, в этом регионе наблюдались порывы восточного ветра до 12 м/с и ливень.

Прибывшие спасатели установили, что в помощи нуждались более десятка автомобилей. Сотрудники ГСЧС с помощью тросов и спецавтомобиля вытащили из района подтопления на сушу 11 легковых автомобилей и вывезли 46 человек, из них девятерых детей.

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От Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям привлекалась одна единица техники и четверо человек личного состава.

Кроме того, на косе Обиточная из-за резкой смены направления ветра (северо-восточного и восточного), начался шторм и колебания уровня воды, что привело к размыву дороги.

Сотрудники Бердянского лесного хозяйства в Приморском районе на тракторе МТЗ и УАЗе вытащили 25 автомобилей и вывезли 40 человек.

Отмечается, что в результате происшествий никто не пострадал.

Как информирует пресс-служба ГСЧС, ситуация контролируется, проводится постоянный мониторинг, подразделения ГУ ДСНС Украины в Запорожской области находятся в боевой готовности к действиям по назначению.