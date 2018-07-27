Три легковушки, микроавтобус и грузовик: в Виннице произошло масштабное смертельное ДТП (фото)

В результате ДТП пострадало трое человек, один из них скончался в реанимации.

Около 9.00 на улице Лебединского в Виннице столкнулись три легковушки, микроавтобус и грузовик.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Винницкой области, в результате аварии трое травмированных, один из которых в тяжелом состоянии, каретами скорой помощи были доставлены в городскую больницу. Во время оказания медицинской помощи - 30-летний водитель BMW скончался в реанимации.

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"Предварительно установлено, что 30-летний винничанин, управляя автомобилем BMW, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Mitsubishi, Opel Vivaro, Citroen Berlingo и грузовиком MAN. В результате аварии каретами скорой помощи в больницу доставлены водитель BMW, водитель и пассажир микроавтобуса Opel Vivaro", - говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что у 49-летнего водителя Opel Vivaro медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом ребер и тупую травму живота. У его пассажира – 31-летнего сына – травму головы, ушиб грудной клетки и позвоночника.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства ДТП, открыто уголовное производство по ч.2 ст. 286 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, 20 июля на автодороге Киев-Чоп возле с. Глыбочицы на Житомирщине в результате столкновения маршрутки и грузовика погибли 10 человек, еще 9 были госпитализированы.