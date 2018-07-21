Жуткое ДТП на трассе Киев-Чоп: стали известны подробности аварии

Водитель "одолжил" микроавтобус у товарища и должен был вернуть его на следующий день. По словам пассажиров, водитель уснул за рулем.

Водитель маршрутного автобуса, который 20 июля попал в смертельное ДТП на трассе Киев-Чоп, не имел удостоверения категории D и не имел права управлять автобусом, разрешительных документов на перевозку у него также не было.

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Об этом заявил заместитель начальника управления госслужбы "Укртрансбезпека" Иван Герега, сообщает издание "Журнал Житомира". Отмечается, что водитель "одолжил" микроавтобус у товарища и должен был вернуть его на следующий день.

Фирма, которая имела право на нерегулярные перевозки, зарегистрирована в одном из домов в селе под Ривне, ее парк - один микроавтобус, который и одолжил водитель.

По словам начальника облуправления "Укртрансбезпеки" Николая Коваленко, автоперевозчик не имеет договора на предрейсовый технический осмотр транспортного средства и медицинский осмотр водителей. В управлении также заявили, что трудоустроенных водителей у предпринимателей не было.

В свою очередь одна из пострадавших в ДТП заявила, что водитель маршрутки Киев-Ровно ехал слишком быстро и мог уснуть за рулем, вследствие чего и случилась авария.

"Он ехал очень быстро. И потом вдруг удар. Когда меня уже вынесли из маршрутки, другие пассажиры говорили, что водитель уснул за рулем. Он выехал из Ровно в Киев в 5 утра, потом сразу возвращался", - сообщила женщина, которая сейчас находится в больнице.

По данным медиков, в Житомирской областной больнице находятся четверо самых тяжелых из пострадавших. "Один пациент в операционной, проводится оперативное лечение. Двое мужчин в сознании, политравмы и травмы, один неизвестный без сознания, ушиб мозга, перелом челюсти, перелом костей черепа. В основном, черепно-мозговые травмы и торакальные травмы", - сообщил заведующий отделением интенсивной терапии Геннадий Загуменняй.

Как сообщал УНИАН, ДТП с участием маршрутного автобуса и крупногабаритного грузовика произошло 20 июля на 127-м км дороги Киев-Чоп вблизи села Глубочицы Житомирской области. В результате аварии погибли 10 человек и 9 получили травмы различной степени тяжести. В полиции обнародовали данные пострадавших и погибших в смертельном ДТП, среди них - 5 детей.

В МВД провели срочное совещание для обсуждения усиления мер безопасности на дорогах, а в Кабмине подготовили проект постановления об усилении контроля скорости на дорогах Украины.

В Министерстве инфраструктуры заявили, что государство усилит контроль за рынком автобусных пассажирских перевозок, в частности, будет изымать старые и непригодные для перевозки людей автобусы.