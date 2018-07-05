В Европе арестована группа незаконных торговцев древностями

Правоохранительные органы установили, что преступники вели незаконные раскопки в археологических зонах двух сицилийских провинций.

Правоохранительные органы Италии, Великобритании, Германии и Испании при поддержке агентств Европол и Евроюст провели операцию по задержанию участников международной преступной группы, специализирующейся на похищении и продаже предметов европейского археологического наследия.

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В ходе операции под кодовым названием «Деметра» полиция задержала 23 участников этой группы и изъяла более 3 тыс. предметов древности, добытых ими в ходе незаконных раскопок в разных районах Сицилии, передает kommersant.ru. Как сообщается на сайте военной полиции Италии, общая стоимость изъятых ценностей превышает 20 млн евро.

Расследование деятельности преступной группировки было начато в 2014 году в Италии. Правоохранительные органы установили, что преступники вели незаконные раскопки в археологических зонах сицилийских провинций Кальтанисетта и Агридженто, после чего предметы древности (многие датируемые IV-V веками до н. э.) доставлялись курьерами в Германию. Там на них готовили фиктивную документацию и затем выставляли на продажу в аукционных домах или напрямую предлагали коллекционерам.

Всего за время расследования деятельности этой группировки на европейском рынке было выявлено и изъято более 25 тыс. предметов древности, включая монеты, статуэтки, глиняную посуду, общей стоимостью свыше 40 млн евро. Как полагает следствие, группировка также занималась подделкой древних монет и других предметов и открыла целую сеть подпольных мастерских, которые выпускали такую продукцию.

В числе задержанных в ходе операции 20 граждан Италии, один житель Испании, один - Германии. По данным следствия, ключевую роль в деятельности преступной группы играл живущий в Лондоне 64-летний арт-дилер Томас Уильям Вереш, которого прежде уже несколько раз арестовывали и даже давали условный срок за причастность к контрабанде и краже предметов древности. В рамках расследования также начата проверка деятельности двух аукционных домов в Мюнхене (названия не раскрываются), через которые преступники сбывали предметы древности.