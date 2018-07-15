Хитрость контрабандистов: на Волыни пограничники нашли имитаторы следов лося

В Госпогранслужбе отметили, что контрабандисты прибегают к различным хитростям, чтобы перевезти через границу сигареты.

В Волынской области на границе с Польшей пограничники нашли в лесу имитаторы следов лося, которые контрабандисты планировали использовать для незаконного пересечения границы.

Как сообщается на сайте Госпогранслужбы, во время патрулирования на участке отдела «Новогрузское» офицер внутренней и собственной безопасности Луцкого пограничного отряда возле государственной границы нашел полиэтиленовый пакет, замаскированный в траве.

Правоохранитель обнаружил в пакете имитаторы следов лося. Вероятнее всего, контрабандист намеревался использовать эти следы для незаконного пересечения границы через контрольно-следовую полосу и таким образом ввести в заблуждение пограничников.

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Конструкция изъята в установленном порядке. Сейчас продолжаются мероприятия по установлению владельца имитаторов следов животного.

В ГПСУ отметили, что контрабандисты прибегают к различным хитростям, чтобы перевезти через границу сигареты. Их прячут в днищах, баках для горючего, в колесах и потолках транспортных средств, а также переправляют квадрокоптерами, лодками или вброд по воде.

«Иногда встречаются более креативные контрабандисты, которые прячут товар в угле, в рулонах бумаги, в пиломатериалах, в сале, глине, среди игрушек», - добавили в ведомстве.