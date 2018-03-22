Киевские таможенники предотвратили незаконный вывоз из Украины элементов танковых прицелов и приборов наведения

Данные товары пересылались гражданином Украины в обычном международном экспресс-отправлении.

Сотрудники таможенного поста "Специализированный" Киевской городской таможни ГФС совместно со Службой безопасности Украины предотвратили попытку незаконного вывоза из Украины товаров военного назначения в Индию.

Как рассказал и.о. начальника таможни Сергей Тупальский, данные товары пересылались гражданином Украины в обычном международном экспресс-отправлении. По документам, в посылке должны были находиться стеклянные заготовки для офтальмологического модулятора.

"По факту же, в ней было 80 стержней, которые являются активными элементами (излучателями) для лазеров из специального стекла марки "ГЛС-34П", используемые в танковых прицелах и прицельных приборах наведения для поиска цели и ведения прицельной стрельбы в дневное и ночное время", - отметил Сергей Тупальский.

По его словам, таможенники выявили несоответствие содержания посылки заявленному на рентгене. Проведя осмотр груза, сотрудники таможни нашли стеклянные заготовки, завернутые в бумагу с маркировкой "стержень активный". Идентификацию и характеристики товара подтвердили соответствующие эксперты.

Сейчас продолжаются оперативно-следственные мероприятия в рамках уголовного производства по ст. 201 (контрабанда) и 333 (незаконный вывоз военной и специальной техники) Уголовного кодекса Украины.

Ранее Сергей Тупальский сообщал, что Киевской городской таможни предотвращали попытки отправления в Иран составных частей к противотанковому комплексу "Фагот", а также авиационного оборудования к самолетам СУ-25, СУ-27, МиГ-23, МиГ-29.