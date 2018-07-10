Под Киевом возле ресторана стреляли в мужчину - введен план "Перехват" (фото)

Нападавшие отобрали у пострадавшего деньги и скрылись на авто.

В селе Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района произошла стрельба, в результате которой человек получил ранения.

Инцидент произошел на улице Заречной, 68, возле ресторана "Козацкая рада". Об этом сообщают "Стражи.Эспрессо".

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Мужчина получил четыре огнестрельные ранения от неизвестного кавказской внешности. При этом злоумышленники отобрали у потерпевшего деньги и скрылись на автомобиле "Ауди".

В Киевской области введен план "Перехват" для розыска и задержания преступников. На месте работают следователи, которые и установят обстоятельства преступления.

Как сообщал УНИАН, в Киеве вечером 6 июля возле столичного вокзала мужчина выстрелил из травматического оружия и ранил журналистку канала СТБ Евгения Мотрич.