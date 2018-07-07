В Киеве возле вокзала из травматического оружия ранили журналистку, которая шла с ребенком

Муж журналистки рассказал, что злоумышленник стрелял из травматического оружия, во время инцидента в руках у нее был ребенок.

В Киеве в пятницу вечером, 6 июля, недалеко от столичного вокзала мужчина выстрелил из травматического оружия и ранил журналистку телеканала СТБ Евгению Мотрич.

Об этом сообщил муж журналистки Тарас Семенюк, пишет Громадське.

"Она сильно не пострадала, мы поднимались к вокзалу, шли на поезд. И рядом сидели трое мужчин, и один из них вытащил пистолет, выстрелил в землю, когда рядом шла жена с маленьким ребенком. И пуля срикошетила и попала ей в живот", - сообщил Семенюк.

Муж журналистки рассказал, что злоумышленник стрелял из травматического оружия. По его словам, он начал стрельбу внезапно, не было ни одного конфликта.

Читайте такжеВ полиции опровергают, что преступность в Украине находится на уровне 90-х годов

"Возможно, он хотел напугать собеседников, возможно хотел порисоваться", - отметил Семенюк.

Он добавил, что его жена сейчас находится в шоковом состоянии, ведь во время инцидента на руках у нее был ребенок.

По словам Семенюка, стрелка задержали, им оказался слесарь-сантехник предприятия "Укрэнерго". Полиция оперативно прибыла на место, добавил муж журналистки.

"Громадське" пыталось связаться с полицией для выяснения деталей инцидента, однако правоохранители не ответили на звонки.

Позже сама Евгения прокомментировала инцидент на странице в Facebook.

"После вечернего инцидента на вокзале я жива и практически здорова. Слава Богу все обошлось большим синяком на животе и сильным стрессом. Главное, что не пострадал малый (ибо был в сантиметре) а «стрелка» задержали", - написала она.

Как сообщал УНИАН, 26 июня в городе Вишневом Киевской области задержали мужчину, который ранил из травматического оружия ребенка 14 лет. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. В полиции действия задержанного квалифицировали как хулиганство. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.