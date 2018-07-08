Разорвали рот за русский язык: дикая история с переселенцем с Донбасса оказалась фейком

В интервью журналистам разоблачающего фейки ресурса сам "пострадавший" отрицал, что получил травму в результате драки.

Ряд СМИ сообщили о том, что в селе Буймер Тростянецкого района Сумской области местные жители порвали рот инвалиду-переселенцу с Донбасса за то, что разговаривал на русском языке. Первоисточником новости стала сумская ТРК "АТВ".

В сюжете речь идёт о драке переселенца с Донбасса Вячеслава Рожкова с жителями села Буймер, которая произошла 29 июня возле местного магазина. В результате инцидента бывший шахтёр получил рваную рану рта, передает Stop Fake.

"В самом сюжете нет упоминания, что конфликт возник именно из-за использования приезжим русского языка. О якобы неприязни местных жителей к переселенцам с Донбасса говорит жена пострадавшего Лидия Рожкова. Именно она пожаловалась, что жители Буймера предлагали ей перейти в общении с русского языка на украинский", - рассказывают журналисты.

О том, что причиной конфликта стал языковой вопрос, написал директор АТВ Сергей Клочко, сопроводив репортаж следующим комментарием: "Порвали рот из-за русского языка. Таким способом в селе Буймер, на Тростянеччине, местные решили приучить к родному, украинскому языку, инвалида, переселенца из Донецка. Напуганные этим случаем женщины-переселенки теперь не выходят на улицу поодиночке. Из-за возникшего резонанса боятся самосуда от селян".

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Однако свидетели, полиция и сам пострадавший отрицают утверждение Клочко.

Заместитель начальника Тростянецкого отдела полиции Виталий Разбейко, который проводил проверку, говорит о бытовом характере конфликта: "Злоупотребляли спиртными напитками. По факту, да, потерпевшего доставили с рваной раной рта в больницу. Сам он в правоохранительные органы не обращался. Всё это рассказывает его жена. Он сам вообще ничего не хочет – говорит, не нужно меня беспокоить, я ни к кому претензий не имею".

Выводы полиции подтверждает и сельский голова Буймера Николай Комышанский. По его словам, бытовой конфликт между переселенцем Вячеславом Рожковым и местным предпринимателем Александром Шаповалом случился на почве злоупотребления спиртными напитками: "Сидели выпивали – и один другого ударил. Вот и все. А потом помирились. Два пьяных мужика ударили друг друга, и всё. Никто его машиной не переезжал, никто не преследовал. Настоящее враньё".

В интервью журналистам разоблачающего фейки ресурса сам "пострадавший" отрицал, что получил травму в результате драки.

"Драки не было. Не было драки. Я упал в погреб просто. Нет, ничего не было (из-за языка — Ред.). Упал в погреб и все", — говорит мужчина.

Как сообщали СМИ, в маленьком селе Буймер в Сумской области шахтеру-переселенцу из Донецка разорвали рот и бросили под автомобиль из-за того, что его семья говорит на русском языке.