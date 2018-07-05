Разорвали рот и пытались переехать: на Сумщине на переселенца-инвалида напали из-за русского языка

По словам супруги пострадавшего Лидии, на ее мужа накинулись односельчане и потребовали разговаривать на украинском языке.

В маленьком селе Буймер в Сумской области шахтеру-переселенцу из Донецка разорвали рот и бросили под автомобиль из-за того, что его семья говорит на русском языке.

Об этом сообщается в сюжете местного телеканала ТРК ATV.

На переселенца из Донецка Вячеслава Рожкова, который более 20 лет проработал на шахте и получил инвалидность 2-й группы, напали возле магазина.

По словам супруги пострадавшего Лидии, на ее мужа накинулись односельчане и потребовали разговаривать на украинском языке.

Читайте такжеВ Николаеве зверски избили АТОшника: боец рассказал подробности инцидента (видео)

"Они его вытащили на проезжую часть около магазина, начали разрывать ему рот. Сначала их было трое, а потом оказалось, что их вообще девять. Они его начали класть под машину, начали его переезжать", - говорит она.

Мужчине удалось убежать. Поздее его доставили в районную больницу.

Пострадавшего госпитализировали с рваной раной ротовой полости, медики вызвали полицию. "Информация о нападении внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений. В больницу была напрвлена следственно-оперативная группа. Проводится проверка", - сообщил замначальника Тростянецкого отдела полиции Виталий Разбейко.

Как рассказывает другая переселенка, проживающая в этом селе, местные жители устроили откровенную травлю приехавших с Донбасса.

"Нам в глаза говорят, что мы понаброда, понаехали. Вас здесь никто никогда не примет, живите здесь хоть сто лет, вы все равно будете чужими, потому что вы русские, вы не наши", - рассказывает женщина.

Лидия Рожкова теперь опасается давления со стороны местных властей, а также расправы местных жителей. Сюжет начинается с 06:46.

Как сообщал УНИАН, на Днепропетровщине сотрудники банка похищали средства с карточек переселенцев.