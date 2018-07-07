Ребенок в критическом состоянии санавиацией доставлен в одну из больниц Харькова, где ему оказана вся необходимая помощь.

В Харьковской области во время празднования Ивана Купала 5-летний мальчик упал в костер и получил крайне сильные ожоги.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области, информация о происшествии поступила в Кегичевское отделение полиции вчера, 6 июля.

Ребенка санавиацией доставили в одну из больниц Харькова, где ему была оказана вся необходимая помощь.

Как выяснилось, семья мальчика отмечала праздник Ивана Купала. Пока родители отвлеклись на другие дела, мальчик упал в костер.

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Известно, что семья потерпевшего характеризуется положительно, на учете полиции не состоит.

Следователем Кегичевского отделения полиции открыто уголовное производство по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время работники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В пресс-службе Харьковского горсовета сообщили, что пострадавший ребенок сейчас находится в больнице. Состояние мальчика критическое. Полученные ожоги значительные и сильные.

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