В Черновицкой области маршрутка столкнулась с микроавтобусом: есть погибший, еще 8 госпитализированы

ДТП произошло сегодня на автодороге в пределах населенного пункта Суховерхов Кицманского района. На месте аварии работают сотрудники полиции.

В Черновицкой области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного автобуса и микроавтобуса «Фиат Скудо» погиб водитель микроавтобуса, госпитализированы восемь человек.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области, авария произошла сегодня на автодороге в пределах населенного пункта Суховерхов Кицманского района.

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По информации пресс-службы, в автобусе сообщением «Кицмань-Черновцы» на момент аварии находились от 10 до 15 пассажиров, из них восемь человек с различными травмами госпитализированы.

В «Фиате» был только водитель. На месте аварии работают сотрудники полиции, ведется следствие.

Ранее сообщалось, что в Киеве на ходу загорелась маршрутка, полная людей.