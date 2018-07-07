Во Львовской области спасли корову, которая попала в ловушку

02:19, 07 июля 2018
Происшествия
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Иллюстрация / REUTERS

Самостоятельно выбраться она не смогла, поскольку увязла в грязи. В канаве животное простояла десять часов, говорится в сюжете ТСН.

Рев услышали крестьяне и сначала самостоятельно пытались вытащить ее, но не смогли. Наконец, вызвали спасателей, а те достали обессиленное животное при помощью веревки.

Напомним, в прошлом году в Чудновском районе Житомирской области спасатели совместно с местными жителями извлекли корову из колодца.

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Теги: #Львовщина#корова