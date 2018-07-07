Во Львовской области спасли корову, которая попала в ловушку

Спасатели достали обессиленное животное при помощи веревки.

На Львовщине корова во время выпаса упала в глубокую канаву. Животное шло попить воды, однако скатилось в канаву.

Самостоятельно выбраться она не смогла, поскольку увязла в грязи. В канаве животное простояла десять часов, говорится в сюжете ТСН.

Рев услышали крестьяне и сначала самостоятельно пытались вытащить ее, но не смогли. Наконец, вызвали спасателей, а те достали обессиленное животное при помощью веревки.

Напомним, в прошлом году в Чудновском районе Житомирской области спасатели совместно с местными жителями извлекли корову из колодца.