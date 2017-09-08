На Житомирщине с помощью крана изъяли из колодца корову

Вчера в Чудновском районе Житомирской области спасатели совместно с местными жителями изъяли корову из колодца.

Об этом УНИАН сообщили в пре-службе ГСЧС в Житомирской области.

Так, 7 августа в 20:15 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в селе Мотрунки Чудновского района корова провалилась в колодец и нужна помощь спасателей. На место происшествия выехали специалисты.

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Выяснилось, что корова провалилась в колодец диаметром 80 см, когда возвращалась с пастбища. Передняя часть его туловища застряла в яме. Чтобы помочь животному, привлекли подъемный кран местного предприятия.

Корову обвязали стропами, подсоединили их к крану и вытащили животное на поверхность. Скотина не пострадала и смогла самостоятельно продолжить движение.