Застрелил и обезглавил: в Одессе завершили расследование в отношении мужчины, зверски убившего девушку

25-летний злоумышленник убил девушку выстрелом в голову. Пытаясь замести следы, он обезглавил жертву, спрятав отрубленную голову в катакомбах.

В Одессе завершено расследование в отношении мужчины, который подозревается в убийстве и обезглавливании молодой женщины в феврале этого года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевского районного суда Одессы, сегодня в суд поступил обвинительный акт в отношении подозреваемого.

«Жуткое убийство всколыхнуло Одессу в феврале 2018-го: в квартире по улице Средней был найден труп 29-летней девушки без головы», - подчеркнули в пресс-службе.

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Отмечается, что, по версии следствия, обвиняемый был знаком с девушкой и поддерживал с ней близкие отношения. 27 февраля примерно в 10.00 мужчина прибыл в квартиру потерпевшей, где между ними возник словесный конфликт, который перерос в драку. Обвиняемый ударил девушку по лицу рукояткой своего пистолета, а затем убил выстрелом в голову.

«Злоумышленник после этого место преступления покинул, но через час вернулся, чтобы имитировать разбойное нападение и изъять из головы погибшей пулю. Взяв кухонный нож, он пытался достать пулю, но попытки оказались тщетными, поэтому он отделил от туловища голову, которую поместил в пакет, и забрал с собой в принадлежащем ему рюкзаке», - рассказали в суде.

Также из квартиры было похищено имущество и личные вещи погибшей на сумму 166,4 тыс. грн. Сейчас подозреваемый содержится под стражей.

Как сообщал УНИАН, вечером 27 февраля в Одессе в квартире, расположенной в одном из домов на Молдаванке, было обнаружено обезглавленное тело молодой женщины - Анны Ергиевой, 1989 года рождения. В ночь на 5 марта 25-летний подозреваемый в убийстве был задержан. 7 марта по ходатайству Одесской местной прокуратуры № 2, он взят под стражу. Ему сообщено о подозрении в умышленном убийстве из корыстных побуждений, разбое и нанесении телесных повреждений полицейскому (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 345 УК Украины). В тот же день голову погибшей обнаружили в катакомбах.