В Одессе задержали предполагаемого убийцу 29-летней девушки: мужчина признался, что обезглавил ее

Задержанный утверждает, что мотивом совершения убийства стала неразделенная любовь - девушка якобы отказала ему в близости.

В Одессе правоохранители задержали подозреваемого в убийстве девушки, обезглавленное тело которой было найдено 27 февраля. Задержанный работает поваром-сушистом в одном из одесских заведений.

Читайте такжеСуд продлил арест подозреваемому в убийстве юристки НоздровскойКак сообщает «Думская», ссылаясь на информацию полиции, подозреваемого – молодого человека 1993 года рождения, задержали, когда он возвращался в Одессу из Арциза.

Отмечается, что задержанный был знаком с убитой – они учились в одной школе.

В ходе задержания подозреваемый пырнул оперативника ножом и пытался вскрыть себе вены. В дальнейшем он во всем сознался. По словам мужчины, мотивом совершения убийства стала неразделенная любовь: девушка якобы отказала ему в близости. Кроме того, у него были и корыстные мотивы.

Утверждается, что убийца умертвил женщину, перерезав ей горло, после чего обезглавил. Голову он унес с собой (вместе с деньгами и ценным имуществом, найденным в квартире) и закопал. Сейчас оперативники ищут часть тела в месте, которое указал задержанный.

Напомним,в Одессе в ночь на 28 февраля в квартире, расположенной в одном из домов на Молдаванке, обнаружено обезглавленное тело молодой женщины. Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, обезглавленное тело обнаружено в квартире дома на улице Средней (Малиновский район города).