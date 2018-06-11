Смертельное фото: в Днепре девушка умерла в ресторане, пытаясь сделать селфи

Сотрудники ресторана "Старгород" отказались от любых комментариев относительно происшествия.

Ночью 10 июня в ресторане "Старгород" умерла девушка. По предварительным данным, ей было около 25 лет.

Трагедия произошла примерно в 2:20 — 2:30 ночи. Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на свидетельства очевидцев.

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По словам свидетелей происшествия, девушка пыталась сделать селфи и съехала вниз по перилам, расположенным в ресторане. Однако она неудачно упала, повредив шейный отдел позвоночника.

На место происшествия оперативно прибыла "скорая помощь", но врач констатировал смерть девушки. В ресторан также вызвали следственно-оперативную группу и судебно-медицинских экспертов. Все обстоятельства произошедшего будет выяснять полиция.

Ранее в райцентре Стрый Львовской области погиб 17-летний парень, который упал с крыши супермаркета во время селфи.