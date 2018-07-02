"Умирал в луже крови": сын экс-нардепа найден мертвым

Убит киевский бизнесмен Дмитрий Ржавский, правоохранители не исключают, что произошедшее — самоубийство.

Старшего сына экс-нардепа Александра Ржавского Дмитрия нашли мертвым. По словам отца, его убили после угроз.

Об этом сообщил сам Александр Ржавский на своей странице в Facebook, рассказав подробности произошедшего. "Наш старший сын погиб. Его убили страшным варварским способом. Он умирал днем в луже крови на бетонном полу своего производственного склада наедине со своим убийцей. Он сам его привез туда, как он думал, для разговора, надеясь, что своя территория будет какой-то гарантией, что высказанные угрозы только слова", - говорится в его сообщении.

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Политик утверждает, что он знал, что его сыну угрожали, но никаких подробностей не раскрыл.

Правоохранители отрабатывают все версии. По предварительным данным, во время смерти рядом с погибшим никого не было. В настоящее время изучаются записи камер видеонаблюдения, пока что посторонние лица на них не зафиксированы, передают "Факты".

Тело бизнесмена обнаружили на территории базы, которую арендует его фирма "Блиц-инвест", занимающаяся производством гидроизоляционных материалов. У мужчины были перерезаны горло и вены. Рядом лежал сломанный канцелярский нож.

По факту убийства открыто уголовное производство, рассказала пресс-офицер Дарницкого райуправления столичного главка полиции Инна Гамалий. Но правоохранители не исключают, что произошедшее — самоубийство. Тело погибшего передано на экспертизу, которая должна установить причину смерти.

Александр Ржавский - политический деятель, кандидат в президенты Украины в 1999 и 2004 годах, депутат Верховной Рады Украины III созыва. Председатель Всеукраинского политического объединения "Єдина родина". Президент Всеукраинского благотворительного фонда "Єдність".