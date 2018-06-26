У бывшего военного, который устроил взрыв в доме на Сумщине, нашли еще пять гранат в консервах

Человек, который продал задержанному дом, сообщил полиции, что там бывший военный может прятать гранаты.

В городе Глухов Сумской области у бывшего военного, который взорвал боевую гранату в подъезде жилого дома, полиция нашла еще пять гранат.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Сумской области, правоохранители изъяли у злоумышленника два корпуса от гранат Ф-1, два – от гранат РГД-5, корпус гранаты РГМ и пять запалов к ним, а в отношении их владельца открыли еще одно уголовное производство и выясняют источник происхождения боеприпасов, а также цель их хранения.

В главке напомнили, что 23 июня в Глухове бывший военнослужащий взорвал боевую гранату в подъезде жилого дома, и событие получило огромный резонанс.

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«Поэтому когда на спецлинию «102» позвонил житель Кролевца и рассказал, что задержанный за это преступление мужчина может сохранять подобные боеприпасы в недавно купленном у него дома, на указанный адрес незамедлительно выехала следственно-оперативная группа Кролевецкого отделения полиции, кинологи и эксперты-взрывотехники», – говорится в сообщении.

По информации начальника Кролевецкого отделения полиции Олега Перехода, во время проведения осмотра территории усадьбы и самого домовладения в одной из комнат в шкафу для одежды было найдено еще пять гранат и аналогичное количество запалов.

«Боеприпасы и запалы хранились отдельно, в жестяных банках из-под тушенки, завернутые в упаковочную бумагу. Следователи изъяли найденные кинологами и взрывотехниками гранаты и сейчас направляют их на экспертизу. По результатам этого исследования, собственно, и будет принято дальнейшее процессуальное решение», – отметил Переход.

Сейчас задержанный находится под стражей. Следователи уже открыли по выявленному факту уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами). В том случае, если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит наказание в виде заключения сроком до 7 лет.

Как сообщал УНИАН, в городе Глухов Сумской области 23 июня в 22.20 на спецлинию «102» от местной жительницы поступил звонок о том, что в ее двухэтажном многоквартирном доме произошел взрыв. Было установлено, что взрыв повлек разрыв фугасной боевой гранаты. Никто из обитателей дома тогда не пострадал, лишь была повреждена входная дверь, стены и окна подъезда. Полиция задержала бывшего военного. Он в нетрезвом состоянии бросил боевую гранату в дом из-за конфликта с одним из его жителей. Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее было обнародовано видео взрыва гранаты в ночном клубе в Сумах.