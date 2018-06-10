Обнародовано видео подрыва гранаты в ночном клубе в Сумах

На кадрах можно увидеть, как мужчина в черном спортивном костюме и балаклаве срывает с гранаты чеку и бросает ее под ноги людям.

В сети появилось видео подрыва гранаты Ф-1 в ночном клубе "Луна" в Сумах. В результате взрыва пострадали 9 человек.

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Видеозапись инцидента обнародовала в Facebook пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко.

На опубликованых кадрах можно увидеть, как мужчина в черном спортивном костюме и балаклаве срывает с гранаты чеку и бросает ее под ноги людям, стоящим на площадке в помещении.

По словам Науменко, в результате взрыва один из пострадавших, 24-летний парень, находится в реанимации.

Как сообщал УНИАН, в Сумах правоохранители в рамках уголовного производства выясняют обстоятельства взрыва сегодня около 05:35 гранаты Ф-1 в ночном клубе «Луна». Молодой человек, на голове у которого была балаклава, вошел в холл клуба, сорвал чеку и бросил в толпу гранату. После этого сразу пытался убежать, однако был задержан охранниками ночного клуба в соседнем дворе.

В результате взрыва пострадали 9 человек, 7 из них были госпитализированы.