Убийство семейной пары в Харькове: застрелил за долги (видео)

По словам главы Нацполиции в Харьковской области, подозреваемый целенаправленно шел убивать своего друга детства.

Расправа над семьей в Харькове. 13-летняя девочка в один миг осталась сиротой, но сама уцелела.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

В 10.40 на линию 102 поступил вызов от женщины, которая сказала, что из балкона увидела ноги ребёнка в крови в окне соседей.

"На место выехал экипаж, который на улице Академика Павлова увидел, что в одной из комнат лежит труп женщины, мужчины и ребенка. Ребёнок был ещё в сознании. Вызвали "скорую", которая оказала помощь ребенку. Его отвезли в детскую областную больницу", - рассказал порталу "057.ua" глава Нацполиции в Харьковской области Олег Бех.

Сегодня к девочке приставили психологов и следователей, чтобы выяснить все обстоятельства убийства.

По словам Беха, люди, которые проживают в том доме, рассказали, как видели мужчину с автоматом в руках, опознали машину, записали номерной знак. Машину нашли по плану "Сирена".

Водителя задержали и сразу взяли под арест. Ему огласили подозрение по статье "умышленное убийство" и "покушение".

Сейчас следователи готовят материалы в суд, завтра в Киевском суде будут выбирать меру пресечения подозреваемому.

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В машине нашли карабин и гладкоствольное ружье, пистолет для стрельбы резинами и 200 тысяч долларов, а также патроны, некоторые из которых совпадали с гильзами с места события. На месте обнаружили 7 гильз.

У мужчины было 4 пулевых ранения, у женщины - около 6 ранений. У девочки было 3 ранения: один в предплечье и два - в тазобедренный сустав.

Сам подозреваемый с января этого года занимался бизнесом. У него нормальная семья, дети, жена, мать. По словам родных, последнюю неделю подозреваемый находился в нормальном состоянии.

17 числа он выезжал с потерпевшим в Ровно, где забрал его семью (дочку и бывшую жену). Там между мужчинами произошел скандал, в результате которого подозреваемый был в тяжелом моральном состоянии.

"19 числа он написал в полицию заявление, что ему может угрожать человек по имени Олег. 24 числа, в 10 вечера, где были ещё мать и отец погибших, он выломал дверь, залетел в помещение, где увидел погибшего, и сразу же его застрелил", - отметил Бех.

Бывшая жена погибшего пыталась сбежать на балкон. Он выстрелил ей в спину. Женщина скончалась.

Со слов обвиняемого, он не хотел убивать ребёнка, попал в девочку случайно. Когда злоумышленник увидел, что выполнил все то, что хотел (а он специально шёл убивать), он выбежал из квартиры и пытался бежать.

Через 2 часа его обнаружили у метро "Киевская" и задержали.

Основной мотив, который он назвал - потерпевший должен был 100 тысяч долларов, которые не собирался отдавать.

Погибший вёл скромный образ жизни, с подозреваемым они дружили с детства.

Семья подозреваемого сообщила, что найденные деньги принадлежали самому обвиняемому. Возможно, он хотел с ними скрыться после убийства.

Подозреваемый легально занимался деревом и поставками мяса в супермаркеты. Раньше он не имел судимостей. Потерпевший тоже не был судимым, он занимался покупкой и продажей товаров через Интернет. Все оружие у подозреваемого зарегистрировано официально.

Девочка сказала полицейским, что знает убийцу.

Патрульные увидели машину и с помощью двух экипажей заблокировали подозреваемого: он не сопротивлялся.

За задержание подозреваемого нагрудными знаками почета наградили лейтенанта полиции, инспектора роты №1, старшего лейтенанта полиции и полицейского, которые задержали подозреваемого.

По словам задержанного, это была кровная месть за долги.