В центре Николаева водители устроили перестрелку из-за места на парковке на глазах у 60 детей

У детей, ставших свидетелями инцидента, началась паника.

Сегодня утром на пересечении проспекта Центрального и улицы Садовой в Николаеве два водителя не смогли поделить место на парковке и устроили перестрелку. В этот момент на парковке группа из 60-ти детей ждали автобус, который должен был отвезти их в лагерь.

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Как сообщает "Новости N", водители автомобилей Volkswagen и ВАЗ-2108 не смогли поделить место на парковке у гостиницы «Николаев», из-за чего оба достали оружие травматического действия и произвели несколько выстрелов в воздух. Дети, ставшие свидетелями происшествия, испугались выстрелов, у них началась паника.

Полиция установила, что оба стрелка имеют разрешение на оружие.

В результате перестрелки никто не пострадал, на месте работают следователи. Пока участники конфликта не задержаны, полиция устанавливает все факты и обстоятельства происшествия, сообщает издание.

Как сообщал УНИАН, в США возле супермаркета мужчина протаранил авто, застрелил двух женщин и покончил с собой.