В США возле супермаркета мужчина протаранил авто, застрелил двух женщин и покончил с собой

Перед тем, как совершить убийство, злоумышленник протаранил на авто другую машину.

19 июня в городе Таллесси в американском штате Алабама мужчина расстрелял из огнестрельного оружия двух женщин, после чего свел счеты с жизнью прямо на месте преступления.

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Как передает ZN.ua, перед тем, как совершить убийство, преступник протаранил на авто другую машину. Уточняется, что инцидент произошел рядом с универмагом сети Walmart.

Причиной расстрела предварительно назвали бытовой конфликт. В полиции заявили, что случившееся никоим образом не связано с терроризмом.

Как сообщал УНИАН, ранее на фестивале в США произошла стрельба, 20 человек были ранены.