Избиение пограничников в кафе Мариуполя: двум мужчинам сообщили о подозрении (видео)

Вечером 17 июня подозреваемые на летней площадке кафе вместе с несколькими другими лицами устроили драку, во время которой нанесли телесные повреждения военнослужащим.

В Мариуполе сообщено о подозрении двум мужчинам, которые избили военнослужащих.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, досудебным расследованием установлено, что 17 июня около 22.25 подозреваемые лица находились на летней площадке кафе Red cups в ТРЦ «Порт Сити», где, действуя умышленно вместе с несколькими другими лицами, устроили драку, в ходе которой нанесли телесные повреждения военнослужащим.

Мариупольской местной прокуратурой № 1 установлено наличие достаточных доказательств для сообщения о подозрении двум мужчинам 1999 года рождения в совершении хулиганства, а именно - грубого нарушения общественного порядка, совершенного группой лиц по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью, то есть преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

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В настоящее время в уголовном производстве продолжаются неотложные следственные действия. Устанавливаются все участники хулиганских действий.

Прокуратура готовит ходатайство в суд об избрании подозреваемым меры пресечения.

По данным СМИ, 17 июня в Мариуполе в кафе Red сups охранники заведения избили подполковника Госпогранслужбы Станислава Керода после его просьбы уважать клиентов и дать меню на украинском языке. Военнослужащему сломали челюсть. Также во время инцидента пострадал лейтенант ГПСУ Валерий Карпиленко. 19 июня Кероду сделали операцию в Киеве.