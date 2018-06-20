На Харьковщине лиса напала на мужчину на его же дворе (видео)

Лиса забежала во двор и набросилась на мужчину. С покусанным лицом он сейчас находится в больнице, где ему проводят профилактику от бешенства.

В городе Чугуев на Харьковщине лиса напала на мужчину прямо во дворе. Он возился во дворе, животное подбежало сзади и бросилось на него.

Читайте такжеВ Одесской области 6-летнюю девочку изувечили три уличные собаки

В результате нападения у мужчины искусано все лицо, его доставили в больницу. Пострадавший говорит, что перед нападением лиса издавала странные звуки, подозревает, что она бешеная.

Очевидцы подтверждают, что животное вело себя крайне агрессивно.

Как сообщал УНИАН, 19 июня на Тернопольщине мать-барсучиха с выводком напала на стадо коров. Барсучиха вцепилась в глотку одной из коров, впрочем, получила сопротивление сразу от десяти рогатых животных. Коровы ее просто затоптали. Трое меньших барсуков убежали в лес. Когда оказалось, что барсучиха бешеная, местные жители начали требовать смерти всего выводка. На них уже охотятся лесники.