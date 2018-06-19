На Тернопольщине мать-барсучиха с выводком напала на стадо коров (видео)
20:33, 19 июня 2018Общество
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Когда оказалось, что барсучиха бешеная, местные жители начали требовать смерти всего выводка.
Иллюстрация \ REUTERS
Барсучиха вцепилась в глотку одной из коров, впрочем, получила сопротивление сразу от десяти рогатых животных. Коровы ее просто затоптали. Трое меньших барсуков убежали в лес.
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В селе драка животных сразу обросла слухами. Что случилось с другими нападавшими и откуда у барсуков взялся бешенство – смотрите в сюжете Спецкора.
Когда оказалось, что барсучиха бешеная, местные жители начали требовать смерти всего выводка. На них уже охотятся лесники.
Между тем коровы, на которых напала барсучиха, получили прививки.
На Тернопольщине мать-борсучиха с выводком напала на стадо коров
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