На Тернопольщине мать-барсучиха с выводком напала на стадо коров (видео)

Когда оказалось, что барсучиха бешеная, местные жители начали требовать смерти всего выводка.

Барсучиха вцепилась в глотку одной из коров, впрочем, получила сопротивление сразу от десяти рогатых животных. Коровы ее просто затоптали. Трое меньших барсуков убежали в лес.

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В селе драка животных сразу обросла слухами. Что случилось с другими нападавшими и откуда у барсуков взялся бешенство – смотрите в сюжете Спецкора.

Когда оказалось, что барсучиха бешеная, местные жители начали требовать смерти всего выводка. На них уже охотятся лесники.

Между тем коровы, на которых напала барсучиха, получили прививки.