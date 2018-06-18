Центральный автовокзал Киева охватил огонь (видео)

Огнем уничтожены и повреждены мебель, служебная документация и оргтехника.

В Киеве возле станции метро "Демеевская" сегодня, 18 июня, произошел пожар на территории здания центрального автовокзала.

Как сообщили в ГС ЧС в Киеве, в 3:25 спасателям поступило сообщение о пожаре в Голосеевском районе на Демеевской площади, 3.

Как оказалось, на втором этаже трехэтажного здания Центрального автовокзала в стене коридора, в месте групповой прокладки электрокабелей, возник пожар с последующим распространением огня на служебное помещение.

Из-за высокого напряжения в электрокабелях (380 вольт), спасатели не могли приступить к тушению пожара. Когда электроснабжение было отключено, пожарные сразу же начали ликвидировать возгорание.

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В 5:16 пожар на площади 15 кв. м был локализован, а в 5:18 ликвидирован.

В результате пожара уничтожено и повреждено мебель, служебную документацию и оргтехнику в служебном помещении.

На месте происшествия работало 4 единицы пожарно-спасательной техники и 20 пожарных личного состава.

Кадры с места инцидента опубликовали на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"Утренний пожар центрального автовокзала в Киеве на Демеевке", - говорится в комментарии к ролику.

Как известно, погибших и травмированных нет. На работе вокзала пожар не отразился, билеты на рейсы продаются.