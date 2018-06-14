В Ривненской области копатели янтаря избили полицейских, которые изъяли у них мотопомпу (фото)

Более 50 человек перегородили дорогу полицейским, которые транспортировали изъятую мотопомпу - в результате двое правоохранителей получили ушибы и ссадины.

В Ровенской области сегодня более 50 копателей янтаря оказали сопротивление полицейским при исполнении ими служебных обязанностей, двое правоохранителей пострадали.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе коммуникации полиции Ровенской области, 14 июня в урочище Баньки Рокитновского района более 50 человек перегородили дорогу полицейским, которые транспортировали изъятую мотопомпу.

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Копатели янтаря прибегли к противоправным действиям, повредив два служебных автомобиля и нанеся телесные повреждения двум правоохранителям, у которых диагностированы ушибы и ссадины.

Одного из участников инцидента правоохранители задержали и доставили в Рокитновское отделение полиции, сейчас он общается со следователями.

Решается вопрос о внесении в ЕРДР сведений по фактам сопротивления и умышленного причинения работникам правоохранительного органа телесных повреждений при исполнении служебных обязанностей по ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание штрафом от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 4 лет, или лишением свободы на срок до 2 лет, и ч. 2 ст. 345 УК, которая предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на такой же срок.

Как сообщал УНИАН, ранее на Ровенщине две сотни копателей янтаря избили палками полицейских.