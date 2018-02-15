На Ривненщине две сотни копателей янтаря избили палками полицейских (фото)

В результате беспорядков пострадали пятеро полицейских.

Вчера в Ривненской облшасти неподалеку от села Осова группа людей напала на полицейских, которые обеспечивали охрану работников лесных хозяйств, которые с помощью экскаватора закапывали ямы и рвы, образованные в результате незаконного промысла по добыче янтаря.

Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Ривненской области, правоохранителей окружило около двухсот человек, которые потребовали покинуть территорию, позволить добывать янтарь.

Через некоторое время между полицейскими и копателями произошла стычка: злоумышленники били деревянными палками правоохранителей, крушили их автомобиль, угрожали им убийством и блокировали проход к лесу.

В результате беспорядков пострадали пятеро полицейских. На месте происшествия удалось задержать семерых активных участников беспорядков. Трем из них сообщено о подозрении, они находятся в изоляторе временного содержания.

«В полиции начали досудебное расследование по статьям 294 (массовые беспорядки), 342 (сопротивление представителю правоохранительного органа), 343 (вмешательство в деятельность правоохранительного органа) и 345 (угроза или насилие в отношении юриста правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Трем злоумышленникам сообщили о подозрении в совершении массовых беспорядков и задержали, они находятся в изоляторе временного содержания», - сообщил заместитель начальника ГУНП в Ровенской области Александр Панасюк.

Как сообщал УНИАН, на входе в здания Соломенского суда Киева, где слушают дело главы Одессы Геннадия Труханова, произошли столкновения между представителями полиции и Национального корпуса.